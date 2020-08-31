Украинский тренер Вернидуб возглавит лучшую команду Казахстана

31 августа, 2020, 15:42

Украинский специалист Юрий Вернидуб станет новым главным тренером казахстанской "Астаны"

Об этом сообщает Goalkz.kz.

В ближайшее время специалист прилетит в Казахстан, чтобы подписать контракт с футбольным клубом "Астана". Финансовые условия сделки не сообщаются.

"Астана" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Начиная с 2014 года клуб в каждом сезоне берет золотые медали национального чемпионата.

31 августа Юрий Вернидуб принял решение покинуть солигорский "Шахтер" по собственному желанию.