Украинский тренер Вернидуб возглавит лучшую команду Казахстана
31 августа, 2020, 15:42
Украинский специалист Юрий Вернидуб станет новым главным тренером казахстанской "Астаны"
Об этом сообщает Goalkz.kz.
В ближайшее время специалист прилетит в Казахстан, чтобы подписать контракт с футбольным клубом "Астана". Финансовые условия сделки не сообщаются.
"Астана" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Начиная с 2014 года клуб в каждом сезоне берет золотые медали национального чемпионата.
- 31 августа Юрий Вернидуб принял решение покинуть солигорский "Шахтер" по собственному желанию.
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