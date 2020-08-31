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Espreso.tvСпортУкраинский тренер Вернидуб возглавит лучшую команду Казахстана

Украинский тренер Вернидуб возглавит лучшую команду Казахстана


фото: Getty Images
Украинский специалист Юрий Вернидуб станет новым главным тренером казахстанской "Астаны"

Об этом сообщает Goalkz.kz.

В ближайшее время специалист прилетит в Казахстан, чтобы подписать контракт с футбольным клубом "Астана". Финансовые условия сделки не сообщаются.

"Астана" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Начиная с 2014 года клуб в каждом сезоне берет золотые медали национального чемпионата.

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