Украинский тренер Вернидуб разорвал контракт с белорусским "Шахтером"
31 августа, 2020, 12:07
Украинский тренер Юрий Вернидуб принял решение покинуть солигорский "Шахтер" по собственному желанию
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Вернидуб ушел в отставку в связи с семейными обстоятельствами. Белорусский клуб принял запрос украинца и начал поиски нового тренерского штаба.
Также "Шахтер" покинули Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко, которые были помощниками Юрия Вернидуба в "Шахтере".
Солигорский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси.
- В апреле на сайте Государственной службы занятости Беларуси появились три вакансии на должность тренера солигорского "Шахтера" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос