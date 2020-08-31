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Espreso.tvСпортУкраинский тренер Вернидуб разорвал контракт с белорусским "Шахтером"

Украинский тренер Вернидуб разорвал контракт с белорусским "Шахтером"


фото: Getty Images
Украинский тренер Юрий Вернидуб принял решение покинуть солигорский "Шахтер" по собственному желанию

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Вернидуб ушел в отставку в связи с семейными обстоятельствами. Белорусский клуб принял запрос украинца и начал поиски нового тренерского штаба.

Также "Шахтер" покинули Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко, которые были помощниками Юрия Вернидуба в "Шахтере".

Солигорский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси.

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