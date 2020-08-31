Украинские войска прибыли в Германию, чтобы принять участие в учениях НАТО

31 августа, 2020, 10:55

Личный состав и техника подразделений Вооруженных сил Украины прибыли в Германию на международные учения Combined Resolve XIV

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны .

"В учебный центр "Хохенфельс" сухопутных войск ВС США в Германии прибыл личный состав и техника подразделений Вооруженных сил Украины, которые будут принимать участие в международных учениях Combined Resolve XIV. Так, украинский взвод обозначения действий противника от Международного центра миротворчества и безопасности на БМП-1 будет действовать в составе американского батальона OPFOR", - говорится в сообщении.

Рота укомплектована БМП-2, а также имеет зенитное и разведывательное отделения. Рота будет действовать в составе танкового батальона ВС США с выполнением задач, которые будут непосредственно заключаться в ведении разведки и наступательных и оборонительных действий.

В учениях Combined Resolve XIV примут участие около 3,5 тыс. военнослужащих вооруженных сил стран НАТО и партнеров.

Украину будут представлять подразделения от 28-й отдельной механизированной бригады, Международного центра миротворчества и безопасности и Сил специальных операций.