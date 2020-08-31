Украинские войска прибыли в Германию, чтобы принять участие в учениях НАТО
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны .
"В учебный центр "Хохенфельс" сухопутных войск ВС США в Германии прибыл личный состав и техника подразделений Вооруженных сил Украины, которые будут принимать участие в международных учениях Combined Resolve XIV. Так, украинский взвод обозначения действий противника от Международного центра миротворчества и безопасности на БМП-1 будет действовать в составе американского батальона OPFOR", - говорится в сообщении.
Рота укомплектована БМП-2, а также имеет зенитное и разведывательное отделения. Рота будет действовать в составе танкового батальона ВС США с выполнением задач, которые будут непосредственно заключаться в ведении разведки и наступательных и оборонительных действий.
В учениях Combined Resolve XIV примут участие около 3,5 тыс. военнослужащих вооруженных сил стран НАТО и партнеров.
- Украину будут представлять подразделения от 28-й отдельной механизированной бригады, Международного центра миротворчества и безопасности и Сил специальных операций.
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