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Espreso.tvЭкономикаУкраинцы в июле заплатили за "коммуналку" почти на 20% больше начисленных сумм, - Госстат

Украинцы в июле заплатили за "коммуналку" почти на 20% больше начисленных сумм, - Госстат


фото: newsone
Сумма начислений за жилищно-коммунальные услуги в июле 2020 составила 7,8 млрд грн, при этом фактически потребители оплатили 9,3 млрд грн, что на 19,5% больше начисленных сумм

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в июле 2020 г. потребителям было начислено 7,8 млрд грн за жилищно-коммунальные услуги. При этом потребители оплатили 9,3 млрд грн, что на 19,5% больше начисленных за июль период сумм.

В Госстате отметили, что увеличение произошло за счет погашения потребителями долга предыдущих периодов.

Кроме того, по данным Госстата, на конец июля 2020 г. задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 21,6 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 17,3 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,6 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии - 5,3 млрд, за управление многоквартирным домом - 5,0 млрд, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,0 млрд.грн.

В Госстате отметили, что в июле с потребителями было заключено 4,6 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 35 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 21,5 млн грн.

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