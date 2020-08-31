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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: экспертизу по Кузьменко назвали объективной, - МВД

Убийство Шеремета: экспертизу по Кузьменко назвали объективной, - МВД

Во время заседания дисциплинарной палаты Центральной экспертно-квалификационной комиссии заявили, что эксперты не вышли за пределы компетенции и предоставили объективное письменное заключение экспертизы походки подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко

Об этом сообщил департамент коммуникации МВД.

"Согласно заключению ЦЕКК, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз не вышли за пределы компетенции, провели полное исследование, предоставили обоснованное и объективное письменное заключение. Стоит отметить, ЦЕКК оценивали не суть экспертных заключений, а соблюдение процедур. По результатам оценки соблюдения процедур у комиссии возникли некоторые замечания. Вопрос об обжаловании решения ЦЕКК будет решен после его получения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что рассмотрение о дисциплинарной ответственности судебных экспертов КНИИСЭ (Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз), которые проводили экспертизу по уголовным производствах, связанных со смертью Шеремета, инициировал адвокат Кузьменко.

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