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Espreso.tvОбществоТихановская выступит в Совбезе ООН, - спикер оппозиции

Тихановская выступит в Совбезе ООН, - спикер оппозиции


фото: reuters
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратится к Совету безопасности ООН 4 сентября, говорится в заявлении ее представителя

Она выступит с помощью видеосвязи по приглашению Эстонии, которая сейчас является непостоянным членом Совета безопасности, сообщает Reuters.

После выборов президента Беларуси, победу на которых ЦИК отдала Александру Лукашенко, Светлана Тихановская объявила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти.

Также она заявила о готовности стать национальным лидером Беларуси, чтобы освободить политзаключенных и провести новые выборы.

При этом Тихановская убеждена , что другие страны не должны вмешиваться в события, происходящие в Беларуси.

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