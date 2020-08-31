Трамп: Единственный способ остановить насилие в управляемых демократами городах, - это сила
Об этом он написал на своей странице в Твиттере.
"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, - это сила!", - заявил он.
Кроме того, президент США раскритиковал мэра-демократа Портленда Теда Вилера за бездействие во время беспорядков в этом городе: "Ничего не делает мэр Портленда, демократ, наблюдает за масштабной гибелью и разрушением своего города. Он считает, что эта преступная ситуация должна длиться вечно. Неправильно!"
По словам американского лидера, жители Портленда и других городов США хотят "закона и порядка", которые не могут им обеспечить руководители - сторонники Демократической партии.
- Накануне в Портленде был застрелен один из активистов консервативной организации "Молитва патриотов", которая пытается противостоять массовым беспорядкам, в которых участвуют движение Black Lives Metter, антифа и другие крайне левые группы.
- Еще в начале июня Трамп говорил, что принял решение разместить дополнительные федеральные силы по всей стране для прекращения беспорядков.
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