Сытник может оставаться на посту, пока не изменят закон, - НАБУ

31 августа, 2020, 19:04

Действующий директор НАБУ Артем Сытник по закону может оставаться на должности, пока не будут внесены изменения в законодательство

Об этом сообщает пресс служба НАБУ.

"Акт признания неконституционным указа президента о назначении на должность не прекращает полномочий Директора НАБУ или любой другого лица, которое назначает глава государства, и не означает автоматического его увольнения. Пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство, Артем Сытник должен по закону выполнять свои полномочия в должности Директора НАБУ ", - говорится в сообщении.

В НАБУ заявили, что наличие такого решения КС ставит под угрозу возможность назначения нового директора Национального бюро.

Для устранения этого риска надо урегулировать вопрос в законодательном поле. Кроме того, сообщается, что на сегодня нет оснований назначать и. о. директора НАБУ, поскольку Сытник не находится ли ни на больничном, ни в отпуске, но не отсутствует на рабочем месте.

20 мая народные депутаты обратились в Конституционный Суд Украины с представлением о законности указа пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил , почему депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и другие представители олигарха Игоря Коломойского в Раде пытаются уволить его.

28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

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