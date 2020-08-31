Сын Лукашенко забрал документы из лицея, выпускники которого требовали свободных выборов
Об этом изданию "Наша Нива" сообщили преподаватели заведения.
Младший сын Лукашенко ранее поступил на биологический профиль лицея БГУ. В нем учатся ученики 10-11 классов.
Более 1,2 тыс. выпускников лицея накануне выборов 9 августа подписали обращение к властям с требованием восстановления законности в стране и проведения свободных выборов. Это было первое подобное обращение, которое поддержали выпускники многих других университетов и средних школ.
Сотрудники лицея БГУ в частном порядке признались, что с нетерпением ждали приезда Николая Лукашенко. Они опасались, что это вызовет чистку педагогического коллектива по политическим мотивам, слежку и репрессии против студентов с другими политическими взглядами.
На прошлой неделе белорусские СМИ распространили видео, как президент Александр Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости в Минске в сопровождении 15-летнего сына Николая, который, как и отец, был вооружен автоматом Калашникова.
В Координационном совете белорусской оппозиции призвали правоохранительные органы страны отреагировать на передачу боевого огнестрельного оружия сыну президента Александра Лукашенко.
- Напомним, демонстранты пришли поздравить Лукашенко с 66-м днем рождения .
- Сам он к людям не вышел. Его пресс-секретарь Наталья Эймонт прислала в ответ на запрос СМИ фотографию, где президент, как и в прошлое воскресенье, держит в руках автомат .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-