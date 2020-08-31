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Espreso.tvОбществоСын Лукашенко забрал документы из лицея, выпускники которого требовали свободных выборов

Сын Лукашенко забрал документы из лицея, выпускники которого требовали свободных выборов


фото: the-village
Сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай забрал документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ)

Об этом изданию "Наша Нива" сообщили преподаватели заведения.

Младший сын Лукашенко ранее поступил на биологический профиль лицея БГУ. В нем учатся ученики 10-11 классов.

Более 1,2 тыс. выпускников лицея накануне выборов 9 августа подписали обращение к властям с требованием восстановления законности в стране и проведения свободных выборов. Это было первое подобное обращение, которое поддержали выпускники многих других университетов и средних школ.

Сотрудники лицея БГУ в частном порядке признались, что с нетерпением ждали приезда Николая Лукашенко. Они опасались, что это вызовет чистку педагогического коллектива по политическим мотивам, слежку и репрессии против студентов с другими политическими взглядами.

На прошлой неделе белорусские СМИ распространили видео, как президент Александр Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости в Минске в сопровождении 15-летнего сына Николая, который, как и отец, был вооружен автоматом Калашникова.

В Координационном совете белорусской оппозиции призвали правоохранительные органы страны отреагировать на передачу боевого огнестрельного оружия сыну президента Александра Лукашенко.

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