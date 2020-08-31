Сутки в зоне ООС: оккупанты стреляли вблизи Марьинки
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
30 августа вблизи Марьинки зафиксировано несколько выстрелов из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Также здесь враг совершил дистанционное минирование противопехотных миной ПОМ-2, которая запрещена Оттавской конвенцией.
На Приазовье, вопреки договоренностям, задокументирован пролет квардокоптера.
"Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сообщении.
Провокации противника не несли угрозы, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала 31 августа, на всех участках фронта соблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не наблюдалось.
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