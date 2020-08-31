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Espreso.tvОбществоСтраны Балтии наложили персональные санкции на Лукашенко, его старшего сына и еще 28 белорусских чиновников

Страны Балтии наложили персональные санкции на Лукашенко, его старшего сына и еще 28 белорусских чиновников


фото: reuters
31 августа Литва, Латвия и Эстония наложили персональные санкции на Александра Лукашенко и его помощника и старшего сына Виктора - члена Совбеза РБ

Об этом говорится в совместном заявлении МИД стран Балтии, передает Еспресо.TV .

Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции против Александра Лукашенко после спорных выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

В понедельник МИД Латвии и Эстонии, а также МВД Литвы сообщили об одобрении санкций против белорусских чиновников, которые объявлены персонами нон грата в государствах.

Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора, занимающего должность помощника президента РБ и входящего в состав Совбеза страны.

Также в санкционный список вошли председатель ЦИК РБ Лидия Ярмошина, министр внутренних дел Юрий Караев, его заместители генерал-майор милиции Александр Борсуков, Юрий Назаренко и Сергей Хоменко, глава администрации президента Лукашенка Игорь Сергиенко и др.

Соответствующее решение принято в координации министерствами иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы.

Санкции Литвы, Латвии и Эстонии предусматривают запрет на въезд в страны Балтии всех членов списка.

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