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Espreso.tvОбществоСтепанов: для госпитализации с различными заболеваниями надо иметь результат ИФА-теста

Степанов: для госпитализации с различными заболеваниями надо иметь результат ИФА-теста


фото: Радіо Свобода
Пациенты с заболеваниями, которые нуждаются в госпитализации, должны сдавать ИФА-тест на COVID-19, а не тест методом ПЦР

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

Он прокомментировал слова ведущей о том, что у людей, которые нуждаются в госпитализации, требуют обязательное тестирование - в частных лабораториях (стоит от 700 грн до 2 тыс. грн).

"Это тоже, извините за такое слово, "чудеса" местных наших то ли медицинских работников, то ли еще кого-то. У нас четко записано: всех, кто нуждается в госпитализации, их тестируют не методом ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле", - отметил Степанов.

Он также сообщил, что в Украине обсуждают возможность возобновления отечественного производства вакцин.

"Сейчас мы неоднократно говорили с президентом, чтобы мы начали восстанавливать производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы ежегодно используем", - отметил Степанов.

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