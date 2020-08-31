Степанов: для госпитализации с различными заболеваниями надо иметь результат ИФА-теста

31 августа, 2020, 08:02

Пациенты с заболеваниями, которые нуждаются в госпитализации, должны сдавать ИФА-тест на COVID-19, а не тест методом ПЦР

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

Он прокомментировал слова ведущей о том, что у людей, которые нуждаются в госпитализации, требуют обязательное тестирование - в частных лабораториях (стоит от 700 грн до 2 тыс. грн).

"Это тоже, извините за такое слово, "чудеса" местных наших то ли медицинских работников, то ли еще кого-то. У нас четко записано: всех, кто нуждается в госпитализации, их тестируют не методом ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле", - отметил Степанов.

Он также сообщил, что в Украине обсуждают возможность возобновления отечественного производства вакцин.

"Сейчас мы неоднократно говорили с президентом, чтобы мы начали восстанавливать производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы ежегодно используем", - отметил Степанов.