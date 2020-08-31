Сотрудники КГБ задержали лидера стачкома "Беларуськалий"
31 августа, 2020, 12:34
В понедельник, 31 августа, сотрудники КГБ задержали одного из лидеров забастовочного движения работников "Беларуськалия" Анатолия Бокуна
Об этом сообщили в Telegram-канале стачкома предприятия.
"Сегодня был задержан Анатолий Бокун управлением госбезопасности и доставлен в РОВД. Ждем дальнейшего развития событий", - говорится в сообщении.
Это уже второе его задержание с начала забастовки.
- Напомним, демонстранты пришли поздравить Лукашенко с 66 днем рождения.
- Сам он к людям не вышел. Его пресс-секретарьа Наталья Эймонт прислала в ответ на запрос СМИ фотографию, где президент, как и в прошлое воскресенье, держит в руках автомат.
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