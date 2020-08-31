Словакия с 1 сентября меняет порядок въезда для украинцев

31 августа, 2020, 19:38

Словакия с 1 сентября требует от лиц, прибывающих из Украины, зарегистрироваться при въезде в страну

Об этом сообщает ГНСУ в Facebook .

Отмечается, что согласно сообщению, поступившему от Пограничной полиции Словацкой Республики, с 08:00 понедельника по киевскому времени при пересечении границы от лиц, следующих из Украины в Словакию, требовать подтверждения регистрации на вебсайте .

Подтверждение направлять на электронную почту, указанную при регистрации, отметили пограничники.

Обязательную регистрацию Словакия ввела для рисковых стран, к которым относится Украина.

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