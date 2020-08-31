Словакия с 1 сентября меняет порядок въезда для украинцев
31 августа, 2020, 19:38
Словакия с 1 сентября требует от лиц, прибывающих из Украины, зарегистрироваться при въезде в страну
Об этом сообщает ГНСУ в Facebook .
Отмечается, что согласно сообщению, поступившему от Пограничной полиции Словацкой Республики, с 08:00 понедельника по киевскому времени при пересечении границы от лиц, следующих из Украины в Словакию, требовать подтверждения регистрации на вебсайте .
Подтверждение направлять на электронную почту, указанную при регистрации, отметили пограничники.
Обязательную регистрацию Словакия ввела для рисковых стран, к которым относится Украина.
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