Россия высылает трех словацких дипломатов
Об этом решении в понедельник, 31 августа сообщили в российском МИД.
В понедельник в российское министерство вызвали словацкого посла, которому заявили о "решительном протесте в связи с безосновательной высылкой в августе этого года трех дипломатических сотрудников посольства России в Словакии".
Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве ", - говорится в сообщении МИД РФ.
6 августа Словакия решила выслать трех граждан РФ, которые работали в стране в качестве разведчиков под дипломатическим прикрытием.
Высылке российской "дипломатической" тройки предшествовало несколько серьезных выводов о ее деятельности на службе у российских спецслужб. По данным источников, близких к силовикам, это были "разведчики с дипломатическим паспортом", что является распространенным способом прикрытия российских агентов.
Высылка этой тройки вероятно связана с прошлогодним убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в центре немецкой столицы, которое было спланировано и организовано российской контрразведкой.
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