Роман Сущенко: Я иду в местную власть от "Европейской Солидарности", потому что разделяю ее ценности

31 августа, 2020, 20:02

Известный политзаключенный Кремля Роман Сущенко во время своего выступления на съезде партии "Европейская Солидарность" подтвердил, что будет баллотироваться от партии в местную власть, потому что разделяет ценности "Европейской Солидарности"

"Для меня сегодня большая честь быть на этой площадке. Среди вас есть люди, чья поддержка помогла мне быстрее вырваться из когтей оккупанта. После освобождения я решил подождать, осмыслить все и осознать некоторые серьезные вещи. Важно, что ожидание оценивается не длительностью, а качеством . тот, кто умеет ждать, тот побеждает. Сегодня я горжусь, что благодаря вам я выжил и сегодня здесь среди вас. Мы дышим в унисон ", - сказал Сущенко.

Он отметил, что в тяжелые времена украинцы иногда теряют способность мыслить трезво и критично.

"Те, кто думает строить стены, к сожалению, не думают о мостах. "Европейская Солидарность" - это та политическая сила, которая строит мосты достоинства, патриотизма, мосты ответственности, демократии и справедливости. Мне очень импонирует, что все мы объединены неделимостью на расы, на религии и на пол. Я разделяю ценности "Европейской Солидарности", а это ответственное, открытое, правовое, суверенное государство. Это прозрачная и честная власть, это успешные граждане, это сильные общины, мощная армия, эффективные спецслужбы. это инновации, традиции, экологическая, здоровая земля. Это счастливые семьи, родители и дети. Я за Украину без дилетантизма и популизма. Пусть Бог нам поможет и даст ум понять, что мы можем сделать, и даст мудрости и мужества отказаться от того, чего мы сделать не можем. И главное - отличить одно от другого", - подчеркнул Сущенко.