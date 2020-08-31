Решение властей о выплатах безработным удачное, а повышение минималки создает проблемы, - экономистка

31 августа, 2020, 18:56

Решение властей упростить на время пандемии выплаты пособий по безработице - своевременное и грамотное, а повышение минималки в три этапа создает проблемы

Такую точку зрения высказала преподаватель Киевской школы экономики Анна Вахитова в эфире программы "Еспресо: капитал" с Андреем Яницким на телеканале Еспресо.

Она одобрительно отозвалась о решении упростить выплаты безработным на время пандемии коронавируса.

"За это мероприятие я могла бы похвалить власть, если можно так сказать. Потому что он был очень своевременный и достаточно грамотный. Безусловно, когда многие теряют работу, и вместе с этим идет ограничение передвижения, возможности, которые создало правительство - подать, по почте переслать, проще процедура, меньше документов надо подавать, это как раз большой плюс был ", - сказала Вахитова.

Это могло бы значительно помочь людям, которые пострадали, особенно тем, у кого нет автомобиля и финансовой подушки безопасности, отметила она. По словам исследовательницы, эффект от принятых мер надо анализировать.

Вахитова раскритиковала правительство за повышение минимальной зарплаты.

"Это решение проблематично. Потому что не только люди получают деньги, но эти деньги еще должны откуда прийти. Сразу дефицит бюджета растет, и правительство должно думать, как оно профинансирует этот дефицит, который и сейчас уже немаленький. Плюс это очень большие затраты для бизнеса ", - добавила экономистка.

По ее прогнозу, бизнес, учитывая и так сложную ситуацию, будет сокращать работников, уклоняться от уплаты повышенных налогов или компенсировать расходы путем повышения цен.