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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" утвердила кандидатов на выборах в мэры областных центров. Список

"Слуга народа" утвердила кандидатов на выборах в мэры областных центров. Список


фото: novayagazeta
Партия "Слуга народа" утвердила своих кандидатов в мэры областных центров на местных выборов 25 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Кандидатов представили на съезде партии, который проходит в Киеве.

В Виннице в мэры выдвинули главы Винницкой ОГА Сергея Борзова. В Днепре кандидатом от партии стал главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

В Житомире партия выдвинула ректора "Житомирской политехники" Виктора Евдокимова. В мэры Запорожья пойдет депутат городского совета Виталий Тишечко. В Ивано-Франковске партия выдвинула предпринимателя Александра Богачева.

В Киеве в мэры идет народный депутат Ирина Верещук.

В Кропивницком в мэры выдвигается Ольга Ковалева-Алокили. В мэры Луцка идет глава городской организации "Слуги народа" Роман Бондарук. Во Львове партия выдвинула на пост мэра полковника ВСУ Тараса Кльофа. В Николаеве кандидатом стала общественная активистка Татьяна Домбровская.

В Одессе кандидатом в мэры стал юморист Олег Филимонов. В Полтаве на должность мэра выдвигается бизнесмен Сергей Иващенко. В Ривном кандидатом стал руководитель Ривненской ОГА Виталий Коваль.

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В Сумах кандидатом в мэры стала народный депутат Татьяна Рябуха. В Тернополе выдвигается актер "Лиги смеха" Виктор Гевко. В Ужгороде кандидатом стал депутат городского совета Виктор Щадей.

В Харькове партия выдвигает в мэры руководителя ОГА Алексея Кучера. В Херсоне выдвигается ректор аграрного университета Юрий Кириллов. В Хмельницком будет баллотироваться депутат областного совета Инна Ящук.

В Черкассах партия выдвигает предпринимателя Виталия Ильченко. В Черновцах кандидатом стал руководитель организации «Слуг народа» Виталий Другановский. В Чернигове партия выдвигает предпринимателя Юрия Тарасовца.

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