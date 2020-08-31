"Слуга народа" определилась с кандидатом в мэры Львова

31 августа, 2020, 13:35

Кандидатом на должность председателя Львовской ОТГ от партии "Слуга народа" стал Тарас Кльофа

Об этом сообщила пресс-служба главы Львовской ОГА Максима Козицкого.

"Львовская областная организация политической партии "Слуга народа" согласовала Тараса Кльофу, как кандидата на должность главы Львовской объединенной территориальной громады (мэра Львова)", - говорится в сообщении.

Там добавили, что кандидатуру Кльофы утвердят 31 августа, на съезде партии.

Тарас Кльофа - полковник медицинской службы, заместитель начальника Центра по медицинской части в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона во Львове. По основной специальности врач-уролог, кандидат медицинских наук, внефракционный депутат Львовского городского совета 7 созыва. Участник АТО, Заслуженный врач Украины, награжден орденом Данила Галицкого.