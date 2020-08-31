"Они микробы": Зеленский заявил, что некоторые люди забыли, как они попали во власть

31 августа, 2020, 17:24

Об этом он заявил на съезде партии "Слуга народа" в Киеве, передает Еспресо.TV.

По словам президента, некоторые члены партии "Слуга народа" является "микробами". И считает, что они не будут заметны "на пути к успеху".

"Да, действительно, есть ошибки, бывают эти ошибки. Но они признаются и, действительно, они исправляются. Ничего здесь страшного нет. Так, некоторые люди, к сожалению, забыли, как они сюда (в Верховную Раду, - ред.) попали и для чего. Это тоже есть. Они микробы. Они бактерии в вашем здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало и они слабы. и я уверен, что мы их не заметим на пути к успеху и даже их никогда не вспомнит история. Даже не вспомнит их имена", - сказал Зеленский.

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