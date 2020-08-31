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Espreso.tvОбщество"Очередное преступление оккупационной власти": в представительстве Зеленского отреагировали на обыски у крымских татар

"Очередное преступление оккупационной власти": в представительстве Зеленского отреагировали на обыски у крымских татар


фото: rfe
Россия пытается сделать из каждого неудобного для режима человека - экстремиста

Об этом заявили в представительстве президента в АРК в Facebook.

"Утренние обыски у молодых крымскотатарских семей - очередное преступление оккупационных властей. Малолетние дети в цивилизованном мире не могут просыпаться утром от стука в дверь ФСБ РФ и кучи вооруженных людей только потому, что их родители являются гражданскими журналистами и активистами. А солидарность это то, что их раздражает больше всего. Обыски является продолжением системных преступлений по преследованию представителей нелояльного крымскотатарского народа", - комментирует заместитель представителя президента Тамила Ташева.

Представительство осуждает действия оккупационной администрации по преследованию граждан с общественной позицией, документирует каждый случай и приобщает информацию о политически мотивированных преследованиях в перечень преступлений РФ.

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