"Красная" зона карантина: в Черновцах с 1 сентября обучение в школах начнут дистанционно

31 августа, 2020, 13:35

В Черновцах закрыли детские сады, а с 1 сентября школы начнут обучение дистанционно

Об этом во время брифинга заявил и.о. Черновицкого городского головы Василий Продан, сообщает Укринформ.

"После того, как Черновцы попали в "красную" зону, сессия горсовета приняла решение, что учебный процесс начинается с первого сентября в том режиме, который будут определять школы. Мы позволили им начать работать и в обычном режиме, но окончательное решение оставили за руководством учебных заведений. В настоящее время все школы и садики, учитывая ситуацию в городе и рекомендации МОЗ, приняли решение о дистанционном обучении, начиная с первого сентября", - отметил Продан.

В свою очередь заместитель руководителя управления образования горсовета Елена Кузьмина отметила, что соответствующее решение директора школ приняли на педагогических советах.

"У нас был выбор - или мы выполняем закон, или мы действительно идем навстречу всем - и педагогам, и ученикам, которые хотят начать очный учебный год. Но в условиях "красной" зоны мы работаем до 14 сентября. Тем более, пришел приказ из областной администрации, которым запретили посещать учебные заведения соискателями образования на территориях из "красной" зоны. Поэтому все директора приняли такое решение", - сообщила Кузьмина.

Также до конца периода "красной" зоны не будут работать и детские сады. Соответствующие приказы изданы директорами садов.

Напомним, ранее полиция Черновцов открыла производство по факту решения горсовета об ослаблении карантина в городе.

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