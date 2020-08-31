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Espreso.tvОбщество"Европейская Солидарность" на местных выборах объединяет патриотов и профессионалов, чтобы остановить пророссийский реванш и строить европейскую жизнь в Украине

"Европейская Солидарность" на местных выборах объединяет патриотов и профессионалов, чтобы остановить пророссийский реванш и строить европейскую жизнь в Украине

Партия "Европейская Солидарность" идет на местные выборы с командой, которая объединила патриотов из разных политических сил, профессиональных, решительных и проевропейских лидеров. От результата этой общенациональной кампании зависит судьба страны - об этом говорили участники съезда партии, который состоялся в Киеве

"Европейская Солидарность" становится центром объединения демократических сил - опытных и новых политиков, которые разделяют идеологию партии. Команды "Европейской Солидарности" в областные и городские советы возглавят знаковые личности - в частности, те, кто хорошо знает, что такое европейские ценности, потому что слишком сильно ощутили на себе российскую реальность. Среди них - политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух.

К команде "Европейской Солидарности" присоединились активисты из других политических сил. В частности, Волынский штаб партии возглавила волонтер Юлия Вусенко, депутат Луцкого горсовета от "Самопомочи". В Полтаве от "ЕС" пойдет общественная активистка Юлия Городчанина, которая баллотировалась в парламент от партии "Голос". Народный депутат предыдущих созывов от "Народного фронта" Леонид Емец отмечает, что сегодня необходимо создать единый патриотический фронт в условиях капитулянтской политики действующей власти.

Для борьбы с пророссийским реваншем списки в областные советы возглавят народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"От результата этой общенациональной кампании зависит судьба страны. Прежде всего мы должны сформировать мощные фракции "Европейской Солидарности" во всех облсоветах. Но особенно это важно в южных и восточных регионах - для обеспечения унитарности страны, борьбы с идеями федерализма и проявлениями сепаратизма", - отметил в своем выступлении пятый президент, лидер партии Петр Порошенко .

"Наша команда продемонстрировала, что при поддержке активных граждан мы способны защищать те ценности, которые за пять лет были положены в основу государственного строительства. И армию, и язык, и веру. И мы очень благодарны людям за поддержку и совместную борьбу. Без вас мы бы ничего не добились", - отметил Порошенко.

Он отметил, что нет никаких оснований расслабляться. "Угроза московского реванша не уменьшается. Он - ползучий и медленный, малозаметный для большинства. То, что нас не все и не всегда понимают, не должно мешать нам говорить правду и предупреждать о реальной опасности. Когда уже нам дано видеть и слышать дальше, чувствовать - сильнее, мыслить - глубже, то надо действовать. Здесь и сейчас. Это и есть признак политического лидерства", - убежден Порошенко.

"Фундамент, который мы заложили в предыдущие годы, оказался достаточно прочным, чтобы кто-то смог его так легко разрушить. Оппозиция - достаточно профессиональной и умной, чтобы унять бешеный принтер, обесточить турборежим и заблокировать опасные инициативы "зеленой" власти. Граждане - достаточно ответственными и сильными, чтобы наметить четкие красные линии", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Европейская Солидарность" идет на местные выборы для того, чтобы защитить одну из ключевых реформ нашей команды - децентрализацию, результаты которой воплощены в новые дороги, новый транспорт, отремонтированные школы и детские сады, освещенные улицы и тому подобное. Это происходит потому, что инициированная нашей командой децентрализация дала деньги на места в интересах местных общин. Мало вступить в Европейский Союз - важно европейские стандарты внедрить и обеспечить в Украине. В больших и малых городах, в объединенных общинах", - отмечает Порошенко.

"Украина - сильная. У нее есть достаточный запас прочности, чтобы выстоять против врагов. И чтобы приобрести иммунитет, который защитит от случайных людей, которые по иронии судьбы поднялись к вершинам власти. Украина будет европейским государством, членом Евросоюза и НАТО", - убежден лидер "Европейской Солидарности".

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