Первые аукционы по приватизации спиртзаводов планируют объявить в середине сентября
31 августа, 2020, 13:48
По словам и. о. председателя "Укрспирта" аукционы по приватизации первых спиртовых заводов планируется объявить в середине сентября
Об этом сообщил и. о. директора государственного предприятия "Укрспирт" Сергей Блескун в Facebook.
"Уже в середине сентября планируется объявить первые аукционы по приватизации объектов ГП "Укрспирт", - написал Блескун.
По словам Блескуна, уже сейчас наблюдается интерес инвесторов от ликеро-водочных производителей до фармацевтических и агропредприятий.
- Напомним, с 1 июля госпредприятие "Укрспирт" больше не является монополистом в спиртовой отрасли, поэтому Министерство финансов выдало лицензии на производство спирта частным заводам.
- 12 августа Кабмин утвердил трехлетнюю программу реформирования спиртовой отрасли.
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