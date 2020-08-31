Первые аукционы по приватизации спиртзаводов планируют объявить в середине сентября

31 августа, 2020, 13:48

По словам и. о. председателя "Укрспирта" аукционы по приватизации первых спиртовых заводов планируется объявить в середине сентября

Об этом сообщил и. о. директора государственного предприятия "Укрспирт" Сергей Блескун в Facebook.

"Уже в середине сентября планируется объявить первые аукционы по приватизации объектов ГП "Укрспирт", - написал Блескун.

По словам Блескуна, уже сейчас наблюдается интерес инвесторов от ликеро-водочных производителей до фармацевтических и агропредприятий.

Напомним, с 1 июля госпредприятие "Укрспирт" больше не является монополистом в спиртовой отрасли, поэтому Министерство финансов выдало лицензии на производство спирта частным заводам.

12 августа Кабмин утвердил трехлетнюю программу реформирования спиртовой отрасли.

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