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Espreso.tvЭкономикаПервые аукционы по приватизации спиртзаводов планируют объявить в середине сентября

Первые аукционы по приватизации спиртзаводов планируют объявить в середине сентября


фото: propozitsiya
По словам и. о. председателя "Укрспирта" аукционы по приватизации первых спиртовых заводов планируется объявить в середине сентября

Об этом сообщил и. о. директора государственного предприятия "Укрспирт" Сергей Блескун в Facebook.

"Уже в середине сентября планируется объявить первые аукционы по приватизации объектов ГП "Укрспирт", - написал Блескун.

По словам Блескуна, уже сейчас наблюдается интерес инвесторов от ликеро-водочных производителей до фармацевтических и агропредприятий.

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