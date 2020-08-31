Пандемия обнажила проблемы отсутствия инфраструктуры для онлайн-обучения, - экономистка КШЭ

31 августа, 2020, 19:56

В условиях распространения коронавируса важно, чтобы была инфраструктура для проведения онлайн-обучения в селах и городах. Если нет интернета или у учителя только один компьютер на всю семью - о качестве дистанционного обучения трудно говорить

Такую позицию высказала Анна Вахитова, преподаватель Киевской школы экономики, в эфире программы "Еспресо: капитал" с Андреем Яницким на телеканале Еспресо.

По ее словам, сейчас большое значение имеет эффективность финансирования - то есть, на что идут средства, - а также объемы.

"Мы не хотим финансировать учебные заведения, в которых студенты тратят деньги, чтобы получить хорошие оценки. Это не обучение и это не инвестиция. Мы хотим, чтобы деньги шли за студентом в хорошие учебные заведения", - подчеркнула Вахитова.

По ее словам, сейчас в обществе недостаточно обсуждаются объемы финансирования образования.

"Из-за коронавируса мы сразу увидели, что если в школе плохой интернет, дети не получают качественных онлайн-уроков. Если в населенном пункте нет инфраструктуры под это, то есть, например, у учителей нет доступа к персональному компьютеру, чтобы они могли вести лекции. Если в семье только один компьютер на всех, и это и учитель, и его дети, говорить о качестве обучения очень сложно в такой ситуации.