ОПЗЖ - это враг не "Европейской Солидарности", а всей Украины, - Порошенко

31 августа, 2020, 17:46

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко заявил на съезде партии "Европейская Солидарность", передает Еспресо.TV.

Политик отметил, что угроза пророссийского реванша растет в стране.

"Он пока малозаметный для большинства", - добавил Порошенко.

"Наша с вами задача - минимизировать результат ОПЗЖ. Потому ОПЗЖ - это враг не "Европейской Солидарности" и Порошенко, ОПЗЖ - это враг Украины. Это пятая колонна, которая совершенно открыто работает на Россию, на Москву, на Кремль и на Путина", - сказал Порошенко.

В то же время Петр Порошенко назвал фракцию "Слуги народа" "политическими оппонентами".

"Они дилетанты, они не способны управлять страной, ярко продемонстрировали это за последние полтора роки. Они развалили управления государством и несут такую же угрозу для субъектов местного самоуправления", - прокомментировал Петр Порошенко.

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