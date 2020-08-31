Офис генпрокурора объявил подозрение экс-владельцу "Дельта Банка" в уклонении от уплаты более 33 млн грн налогов
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
Согласно сообщению, одному из бывших владельцев "Дельта Банка" сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов.
По данным следствия, в феврале 2015 году на счет экс-владельца "Дельта Банка" поступили более 153 млн грн в качестве оплаты покупки именных акций банка от юридического лица-нерезидента.
"Получив доход, он обязан был в период с января по май 2016 года уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор с этой суммы. Однако, уклонился от уплаты, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах - более 33 млн грн", - пояснили в пресс-службе.
В ведомстве также отметили, что в настоящее время подозреваемому избирается мера пресечения.
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