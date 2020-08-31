Офис генпрокурора объявил подозрение экс-владельцу "Дельта Банка" в уклонении от уплаты более 33 млн грн налогов

31 августа, 2020, 14:38

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении одном из экс-владельцев "Дельта Банка" в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Согласно сообщению, одному из бывших владельцев "Дельта Банка" сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, в феврале 2015 году на счет экс-владельца "Дельта Банка" поступили более 153 млн грн в качестве оплаты покупки именных акций банка от юридического лица-нерезидента.

"Получив доход, он обязан был в период с января по май 2016 года уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор с этой суммы. Однако, уклонился от уплаты, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах - более 33 млн грн", - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время подозреваемому избирается мера пресечения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb