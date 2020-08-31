Официальный курс гривня продолжает дешеветь по отношению к доллару и евро

31 августа, 2020, 09:19

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 31 cерпня 2020 года на отметке 27,48 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 28 августа курс составлял 27,46 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 31 августа установлен на уровне 32,73 грн/евро. По состоянию на 28 августа курс составлял 32,43 грн/евро.

На наличном рынке 31 августа по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,48, продают - по 27,57 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,35 до 28 грн/$, продажи - в пределах 27,48-29 грн/$.

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