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Espreso.tvОбществоОбыски у крымских татар: одного человека забрали в ФСБ Симферополя

Обыски у крымских татар: одного человека забрали в ФСБ Симферополя


фото: facebook.com/crimeansolidarity
Журналиста Айдера Кадырова задержали и увезли в ФСБ РФ в Симферополе

Об этом сообщает Крымская солидарность.

"Айдера Кадырова увозят после проведения обыска в УФСБ Симферополя", - говорится в сообщении.

Также стало известно об обыске в селе Солнечная Долина Судакского района, в доме Айдера Аблякимова. Он работает спасателем и имеет маленького ребенка.

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