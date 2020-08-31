Обыски у крымских татар: одного человека забрали в ФСБ Симферополя
31 августа, 2020, 08:18
Журналиста Айдера Кадырова задержали и увезли в ФСБ РФ в Симферополе
Об этом сообщает Крымская солидарность.
"Айдера Кадырова увозят после проведения обыска в УФСБ Симферополя", - говорится в сообщении.
Также стало известно об обыске в селе Солнечная Долина Судакского района, в доме Айдера Аблякимова. Он работает спасателем и имеет маленького ребенка.
- 31 августа в оккупированном Крыму начались очередные обыски в домах крымских татар.
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