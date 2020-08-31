НБУ уточнил процедуру лицензирования инкассаторов

31 августа, 2020, 16:23

Национальный банк Украины внес изменения в процедуру лицензирования инкассаторов, которые "сделают ее более понятной и способствовать защите интересов клиентов"

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины уточнил процедуру лицензирования юридических лиц, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НБУ урегулировал вопрос о возвращении оплаты заявителю в случае отказа в выдаче лицензии на операции по обработке и хранению наличных.

Кроме того, отныне регулятор потребует страхования полного объема наличности, которую инкассатор обрабатывает или хранит.

Также НБУ обязал юридических лиц сообщать об открытии новых обособленных подразделений для обработки и хранения наличности.

В пресс-службе отметили, что такие изменения сделают понятной процедуру лицензирования инкассаторов, а также лиц, которые намерены обрабатывать и хранить валюту. Также эти изменения будут способствовать защите интересов клиентов.

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