На выборах в Черногории партия власти и просербская оппозиция набирают почти поровну - экзит-пол

31 августа, 2020, 10:19

По результатам экзит-полов парламентских выборов, прошедших в Черногории накануне, правящая политсила Мило Джукановича получила незначительное преимущество и не имеет большинства, поэтому прозападное правительство в стране может измениться

Об этом сообщает Балканский обозреватель.

По предварительным данным экзит-пола, правящий блок "Решительно за Черногорию! ДПС - Мило Джуканович" получает 34,8%, ведущая оппозиционная просербская коалиция "За будущее Черногории" - 32,8%.

Коалиция "Мир наша нация" набирает 12,5%, платформа "Черные и белые" - 5,7%, "Социал-демократы - Иван Брайович - Мы решаем последовательно" - 4,2%, "Боснийский партия. Правильно - Рафет Гусович" - 4,2%," Социал-демократическая партия. Сильная Черногория" - 3,1%, "Албанский список Генке Ниманбегу и Ник Джелошай" - 1,5%, Албанская коалиция "Единогласно" - 1%, "Хорватская Гражданская Инициатива. Всем сердцем за Черногорию" - 0,2% и Хорватская реформаторская партия Черногории - 0,1%.

Таким образом, правящая "Решительно за Черногорию" набрала больше всего голосов, но не имеет большинства. По совокупному результату три оппозиционные силы могут получить половину мест в Скупщине - 41 из 81. В то же время пока не исключено, что сила Мило Джукановича сможет сформировать коалицию, потому что среди оппозиционных сил есть идейные разногласия.

За час до закрытия участков, явка составила, по данным различных мониторинговых организаций от 74,2 до 74,9%. Это больше, чем на выборах 2016 и 2012 года. В течение дня сообщалось о больших очередях на избирательных участках в разных городах страны, в частности в Подгорице.

Общественные организации сообщают о зафиксированных незначительных нарушениях, но в целом голосование прошло спокойно.

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