Минимальная пенсия для украинцев с полным страховым стажем с сентября вырастет до 2 тыс. грн

31 августа, 2020, 15:32

В связи с повышением минимальной заработной платы с 1 сентября до 5 тыс. грн, минимальный размер пенсий для пенсионеров с полным страховым стажем возрастет до 2 тыс. грн

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно сообщению, повышение минимальной заработной платы с 1 сентября 2020 до 5 тыс. грн является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, которіе достигли возраста 65 лет и имеют страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

"Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, растет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пенсия была перечислена для 1,6 млн пенсионеров. В новых размерах пенсионеры начнут получать ее с сентября 2020 года.

В пресс-службе добавили, что для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Напомним, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тыс. грн.

По словам представителя инвесткомпании Dragon Capital Сергея Фурсы, после повышения минималки и соцвыплат вырастут цены. Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь считает, что незапланированное повышение минималки навредит экономике, поскольку владельцы бизнесов в результате повышения минимальной зарплаты будут принимать решения, которые негативно скажутся на экономике в целом.

Зато, Владимир Зеленский считает, что правительство способно до середины 2021 г. осуществить повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн. По его мнению, бюджет страны это "выдержит".

25 августа Верховная Рада поддержала в целом проект закона, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским, о повышении заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.

29 августа Зеленский подписал закон о повышении "минималки" до 5 тыс. грн с сентября.

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