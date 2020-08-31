Минимальная пенсия для украинцев с полным страховым стажем с сентября вырастет до 2 тыс. грн
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Согласно сообщению, повышение минимальной заработной платы с 1 сентября 2020 до 5 тыс. грн является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, которіе достигли возраста 65 лет и имеют страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
"Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, растет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пенсия была перечислена для 1,6 млн пенсионеров. В новых размерах пенсионеры начнут получать ее с сентября 2020 года.
В пресс-службе добавили, что для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.
- Напомним, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тыс. грн.
- По словам представителя инвесткомпании Dragon Capital Сергея Фурсы, после повышения минималки и соцвыплат вырастут цены. Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь считает, что незапланированное повышение минималки навредит экономике, поскольку владельцы бизнесов в результате повышения минимальной зарплаты будут принимать решения, которые негативно скажутся на экономике в целом.
- Зато, Владимир Зеленский считает, что правительство способно до середины 2021 г. осуществить повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн. По его мнению, бюджет страны это "выдержит".
- 25 августа Верховная Рада поддержала в целом проект закона, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским, о повышении заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.
- 29 августа Зеленский подписал закон о повышении "минималки" до 5 тыс. грн с сентября.
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