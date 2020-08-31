Милевский и Ребров узнали соперников: результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матчи 3-го раунда квалификации пройдут 15-16 сентября. В случае ничейного результата - предусмотрено дополнительное время и серия пенальти.
Победители выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а команды, которые проигрывают - в плей-офф квалификации Лиги Европы.
Путь чемпионов
"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" Загреб (Хорватия)
"Карабах" (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегия)
"Омония" (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия)
"Мидтьюлланд" (Дания) - "Янг Бойз" (Швейцария)
"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - "Динамо" Брест (Беларусь)
Путь нечемпионов
ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия)
"Динамо" Киев (Украина) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды)
"Гент" (Бельгия) - "Рапид" Вена (Австрия)
- 31 августа стало известно, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского АЗ .
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