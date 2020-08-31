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Espreso.tvСпортМилевский и Ребров узнали соперников: результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Милевский и Ребров узнали соперников: результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов


фото: Getty Images
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов брестское "Динамо" Артема Милевского сыграет против "Маккаби Тель-Авив", а "Ференцварош" Сергея Реброва против загребского "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матчи 3-го раунда квалификации пройдут 15-16 сентября. В случае ничейного результата - предусмотрено дополнительное время и серия пенальти.

Победители выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а команды, которые проигрывают - в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Путь чемпионов

"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Карабах" (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегия)

"Омония" (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия)

"Мидтьюлланд" (Дания) - "Янг Бойз" (Швейцария)

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - "Динамо" Брест (Беларусь)

Путь нечемпионов

ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия)

"Динамо" Киев (Украина) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды)

"Гент" (Бельгия) - "Рапид" Вена (Австрия)

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