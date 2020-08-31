МИД Литвы о санкциях против белорусских чиновников: это только первый шаг
"Сегодня Литва по согласованию с Латвией и Эстонией ввела санкции против ряда белорусских граждан, в том числе бывшего президента, ответственных за циничную фальсификацию выборов и жестокое обращение с народом Беларуси. Этот санкционный пакет - только первый шаг", - написал Линкявичюс в Twitter.
Today #Lithuania , in coordination with Latvia and Estonia, sanctioned a number of Belarusian citizens, including former president, responsible for cynical electoral forgery and brutality against the people of #Belarus . These sanctions package is just a first step.- Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 31, 2020
Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.
Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александром Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.
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