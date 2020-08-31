КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим работы

31 августа, 2020, 13:47

В связи с переходом на осенний график работы с 1 сентября КПВВ "Марьинка", "Новотроицкое" и "Станица Луганская" будут осуществлять пропуск через линию разграничения в период с 07:00 до 18:30

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"С 1 сентября КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил переходят на осенний режим и продолжают функционировать в условиях карантина", - говорится в сообщении.

В связи с введением усиленных противоэпидемических мероприятий на территории Украины, изменен режим функционирования контрольных пунктов въезда/выезда и порядок пропуска лиц, транспортных средств через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Пересечение КПВВ будет проводиться с соблюдением санитарных норм: температурный скрининг, средства индивидуальной защиты, социальная дистанция.

"Пропуск лиц с временно оккупированной территории через КПВВ осуществляется при условии их согласия на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, проверки способности установления электронного сервиса "Дий дома" или согласия на обсервацию. В то же время пропуск лиц с повышенной температурой тела выше 37,2˚С и подтверждающих контакты в течение последних 14 дней с лицами, больными COVID-19, будет проводиться отдельно", - отметили в пресс-центре.

Обращаем внимание, что с 1 сентября КПВВ переходят на осенний режим функционирования, поэтому пересечение лицами и транспортными средствами линии разграничения осуществляться в период с 07:00 до 18:30. В направлении временно оккупированной территории пересечение контрольных пунктов въезда/выезда - до 18:00.

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