Карантин: в Тернополе запускают дополнительные троллейбусы для учеников школ

31 августа, 2020, 21:13

С 1 сентября в Тернополе будут введены дополнительные троллейбусные рейсы для перевозки учеников

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

"С целью обеспечения надлежащего проезда учащихся в общеобразовательные учебные заведения города в условиях карантина, с 1 сентября дополнительно к действующим маршрутам общественного транспорта, в Тернополе начнут курсировать школьные троллейбусы", - говорится в сообщении.

Выполнять специальные школьные рейсы будут восемь дополнительных единиц электротранспорта на маршрутах: №1, 2, 5, 7, 8, 10, 11. Дополнительные троллейбусы будут оборудованы табличками "Дети".

В пресс-службе добавили, что перевозки учащихся школьными троллейбусами будет осуществляться при наличии ученической социальной карты Тернополя, для школьников проезд - бесплатный.

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