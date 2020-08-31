Карантин на Николаевщине: запретили работу дискотек, ночных клубов и ресторанов

31 августа, 2020, 18:06

На Николаевщине в связи с ростом количества больных коронавирусной инфекцией запретили работу дискотек, ночных клубов и ресторанов

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

"На территории Николаевской области введены дополнительные противоэпидемические ограничения в связи с ростом количества больных коронавирусной инфекцией. В частности, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской облгосадминистрации принял решение дополнительно запретить на время действия карантина: проведение концертов (кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности); дискотек; работу развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) ", - говорится в сообщении.

Такое решение принято в связи с быстрыми темпами прироста заболеваемости коронавирусом.

Сейчас Николаевщина имеет "зеленый" уровень эпидопасности. Но показатель заболеваемости в области на COVID-19 за предыдущие 14 дней на 100 тыс. населения составляет 40,14 (при допустимом базовом уровне не более 40 на 100 тыс. населения).

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