Капитаны "Ворсклы" и "Шахтера" попали в рейтинг самых преданных футболистов мира
Об этом сообщает Transfermarkt.
Защитник занял в рейтинге семнадцатое место. Владимир Чеснаков выступает за "Ворсклу" с июля 2007 года. В Премьер-лиге дебютировал 19 октября 2007 года в гостевом матче с донецким Металлургом (0:0).
Вместе с клубом 32-летний защитник дважды выходил в финал Кубка Украины, а в 2009 году выиграл этот трофей. В 2018-м стал бронзовым призером чемпионата Украины по футболу.
В спортивном рейтинге также нашлось место еще для одного украинца. Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов расположился на 13-й позиции.
За "горняков" 36-летний украинец играет с июля 2007 года. В общем провел за клуб 461 матч. Выигрывал Кубок УЕФА в 2009-м, 10 раз становился чемпионом Украины и 8 раз выигрывал национальный Кубок.
На первой строчке расположился голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев.
- 18 августа стало известно, что благодаря выходу в полуфинал Лиги Европы "Шахтер" поднялся на 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА и превзошел собственное достижение.
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