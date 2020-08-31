Гранаты, мины и патроны: на Харьковщине нашли схрон с боеприпасами

31 августа, 2020, 18:58

В Люботине Харьковской области обнаружено схрон, где хранились почти 5 кг тротила, 2,3 тыс. различных боеприпасов и почти 62 тыс. патронов различного калибра

Об этом сообщает департамент стратегических расследований (ДСР) Национальной полиции Украины в Facebook.

Отмечается, что оперативники харьковского УСР получили информацию о хранении большого количества оружия в одном из районов области, после чего вместе со следователями следственного управления областного главка и работниками прокуратуры установили место тайника - гараж, которым длительное время пользовались представители одной из общественных организаций.

"Правоохранители с привлечением взрывотехнической службы проводили санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили многочисленное количество разнообразных боеприпасов. В частности, в подвальном помещении гаража изъяли 472 корпуса ручных гранат различного типа, 480 запалов типа "УЗРГМ" 668 гранатометным выстрелов различного типа, 121 пусковой ракетный двигатель, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат, 20 сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин, выстрел с осколочно-фугасным снарядом. Кроме того, среди изъятого 55 ящиков с патронами разного калибра - почти 62 тыс., а также 20 тротиловых шашек - общий вес 5 кг, 7 кг пластида, 1,5 кг другого взрывчатого вещества, взрывные устройства, другие боеприпасы и вспомогательные военные средства", - говорится в сообщении ДВР.

Сейчас устанавливается происхождение изъятых боеприпасов и круг лиц, причастных к организации незаконного хранения боеприпасов и оружия.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боеприпасами).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb