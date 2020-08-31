ГП "Антонов" создал первый самолет без российских деталей

31 августа, 2020, 20:45

На государственном авиастроительном предприятии "Антонов" создали планер первого серийного транспортного самолета Ан-178 без российских деталей

Об этом сообщил президент ГП "Антонов" Александр Лось в интервью Укринформа.

"Это первый самолет, в составе которого нет ни единой российской детали. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков", - отметил президент предприятия.

Лось подчеркнул, что на этом типе самолета около 2/3 оборудования корпораций Соединенных Штатов Америки, еще треть - отечественного.

"Причем проектную работу по замещению российских комплектующих мы провели за свой счет. На самом деле широкая международная кооперация предусматривалась еще в 2010-2011 годах при разработке проекта Ан-178. В 2015-2016 годах мы просто продолжили эту планомерную работу", - сказал он.

Ан-178 - украинский ближнемагистральный транспортный самолет с турбореактивными двигателями. Разработан киевским ГП "Антонов" на базе пассажирского Ан-158 (Ан-148-200).

Напомним, в июле "Укроборонпром" официально назначил Александра Лося президентом Государственного предприятия "Антонов".

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