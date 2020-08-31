Горсовет Ивано-Франковска просит Зеленского и Степанова исключить город из "красной" зоны карантина

31 августа, 2020, 13:14

Депутаты горсовета Ивано-Франковска на заседании обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру здравоохранения Максиму Степанову с просьбой исключить город из "красной" зоны карантина

Об этом сообщает "Галка" .

Обращение зачитал депутат Сергей Палийчук.

"Ивано-Франковск были отнесены к "красной" зоне, что создало напряжение среди жителей. Это решение нарушает конституционные права франковцев. Изучая данные по распространению коронавируса и зонирование, хотим заметить, что показатель заполняемости койкомест в больницах не может быть объективным. Ведь больницы Ивано-Франковска принимают людей и из района, а также из других областей. Мы, депутаты, просим в кратчайшие сроки отменить решение ТЭБ и ЧС о внесении Ивано-Франковска в "красную" зону, - говорится в обращении.

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Также депутаты хотят, чтобы чтобы правила зонирования пересмотрели так, чтобы сохранить права граждан.

"Это несправедливо, по такому разделением Коломыя, Калуш, Ивано-Франковск всегда будут в "красной" зоне, поскольку у нас всегда будет лечиться большое количество людей. Определенные показатели не соответствуют здравому смыслу", - заявил мэр города Руслан Марцинкив.