Горсовет Ивано-Франковска просит Зеленского и Степанова исключить город из "красной" зоны карантина
Об этом сообщает "Галка" .
Обращение зачитал депутат Сергей Палийчук.
"Ивано-Франковск были отнесены к "красной" зоне, что создало напряжение среди жителей. Это решение нарушает конституционные права франковцев. Изучая данные по распространению коронавируса и зонирование, хотим заметить, что показатель заполняемости койкомест в больницах не может быть объективным. Ведь больницы Ивано-Франковска принимают людей и из района, а также из других областей. Мы, депутаты, просим в кратчайшие сроки отменить решение ТЭБ и ЧС о внесении Ивано-Франковска в "красную" зону, - говорится в обращении.
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Также депутаты хотят, чтобы чтобы правила зонирования пересмотрели так, чтобы сохранить права граждан.
"Это несправедливо, по такому разделением Коломыя, Калуш, Ивано-Франковск всегда будут в "красной" зоне, поскольку у нас всегда будет лечиться большое количество людей. Определенные показатели не соответствуют здравому смыслу", - заявил мэр города Руслан Марцинкив.
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