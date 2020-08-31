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Espreso.tvМирЭто путь к катастрофе, - гендиректор ВОЗ по поводу бесконтрольной отмены карантина

Это путь к катастрофе, - гендиректор ВОЗ по поводу бесконтрольной отмены карантина

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что бесконтрольная отмена ограничительных мер может привести к катастрофе

Об этом он сказал во время брифинга, передает "РБК-Украина".

"Если страны серьезно настроены на то, чтобы открыться, они должны быть серьезно настроены на борьбу с передачей COVID-19", - заявил Гебреесус.

По его словам, странам, желающим открыть границы и "пустить на самотек распространение коронавируса" - надо ждать неприятных последствий таких действий.

Он также добавил, что, чем больше "государства контролируют распространение вируса, тем больше они могут открываться". Но отменять все меры сразу без всякого контроля - "это путь к катастрофе".

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