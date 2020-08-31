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Espreso.tvСпортЭкс-футболист сборной Украины перешел в команду-новичок УПЛ

Экс-футболист сборной Украины перешел в команду-новичок УПЛ


фото: vorskla.com.ua
Бывший форвард сборной Украины Антон Шиндер стал игроком "Миная", который впервые в своей истории вышел в Украинскую премьер-лигу
Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

По информации источника, 33-летний Шиндер подписал контракт с "Минаем" на один сезон. Финансовые условия не сообщаются.

Антон Шиндер известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за донецкий "Шахтер", полтавскую "Ворсклу", симферопольскую "Таврию", одесский "Черноморец", донецкий "Олимпик", казахстанский "Тобол", пермский "Амкар" и ряд немецких клубов из низших дивизионов.

В активе фовард 2 матча в футболке сборной Украины.

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