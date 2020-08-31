Экс-футболист сборной Украины перешел в команду-новичок УПЛ

По информации источника, 33-летний Шиндер подписал контракт с "Минаем" на один сезон. Финансовые условия не сообщаются.

Антон Шиндер известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за донецкий "Шахтер", полтавскую "Ворсклу", симферопольскую "Таврию", одесский "Черноморец", донецкий "Олимпик", казахстанский "Тобол", пермский "Амкар" и ряд немецких клубов из низших дивизионов.

В активе фовард 2 матча в футболке сборной Украины.