Экс-футболист сборной Украины перешел в команду-новичок УПЛ
31 августа, 2020, 17:41
Бывший форвард сборной Украины Антон Шиндер стал игроком "Миная", который впервые в своей истории вышел в Украинскую премьер-лигу
Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.
По информации источника, 33-летний Шиндер подписал контракт с "Минаем" на один сезон. Финансовые условия не сообщаются.
Антон Шиндер известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за донецкий "Шахтер", полтавскую "Ворсклу", симферопольскую "Таврию", одесский "Черноморец", донецкий "Олимпик", казахстанский "Тобол", пермский "Амкар" и ряд немецких клубов из низших дивизионов.
В активе фовард 2 матча в футболке сборной Украины.
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