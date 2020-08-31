Денежная компенсация "пакете малыша" с сентября будет работать по-новому, - Минсоцполитики
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
Согласно сообщению, с 1 сентября заработает новый механизм получения денежной компенсации одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".
"Отныне у родителей есть право выбирать, что для их малыша необходимо", - отметили в пресс-служба.
Так, согласно данным инфографики, опубликованной ведомством, для получения денежной помощи необходимо открыть в ПриватБанке текущий счет со специальным режимом использования и получить карточку для выплат "Пакет малыша".
Отмечается, что после зачисления средств, родители могут потратить их в магазинах или интернет-магазинах, которые присоединились к реализации пилотного проекта по монетизации "пакета малыша". При этом, по информации пресс-службы, средства могут быть потрачены в течение года со дня их начисления.
- Напомним, 29 июля правительство утвердило суммы денежных выплат вместо "пакета малыша".
- Впоследствии, Минсоцполитики опубликовало алгоритм получения компенсации средств вместо "пакете малыша".
- При этом Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал украинское правительство сохранить программу "пакет малыша", которую заменили денежными выплатами.
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