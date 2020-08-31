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Espreso.tvЭкономикаДенежная компенсация "пакете малыша" с сентября будет работать по-новому, - Минсоцполитики

Денежная компенсация "пакете малыша" с сентября будет работать по-новому, - Минсоцполитики


фото: golos.com.ua
Механизм получения денежной компенсации "пакета малыша" с 1 сентября заработает по-новому

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Согласно сообщению, с 1 сентября заработает новый механизм получения денежной компенсации одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

"Отныне у родителей есть право выбирать, что для их малыша необходимо", - отметили в пресс-служба.

Так, согласно данным инфографики, опубликованной ведомством, для получения денежной помощи необходимо открыть в ПриватБанке текущий счет со специальным режимом использования и получить карточку для выплат "Пакет малыша".

Отмечается, что после зачисления средств, родители могут потратить их в магазинах или интернет-магазинах, которые присоединились к реализации пилотного проекта по монетизации "пакета малыша". При этом, по информации пресс-службы, средства могут быть потрачены в течение года со дня их начисления.

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