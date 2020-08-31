Дело MH17: на суде хотят выступить 76 родственников погибших
Об этом в суде сказал адвокат родных погибших Питер Лангстрат в понедельник, 31 августа, передает Интерфакс-Украина.
"76 хотят выступить перед судом: 66 хотят это сделать непосредственно в суде, 10 - с других различных мест с помощью прямой видеосвязи", - констатировал юрист.
Лангстрат пояснил, что для тех, кто живет за границей, например, в Малайзии или Австралии, будет сложно приехать в суд, тем более учитывая коронавирус. Он сказал, что в этом случае можно использовать видеозапись. По его словам, 10 человек согласились на это, однако могут обратиться в суд и лично.
"Если ряд родственников не смогут прилететь, количество тех, кто захочет использовать эту возможность (видеообращение), возрастет. Некоторые из них думают, что не смогут выступить из-за возраста или болезни", - детализировал адвокат.
Кроме этого он уточнил, что 55 человек хотят выступить на нидерландском языке, 20 - на английском и один человек - на немецком, для чего понадобится перевод.
Кроме того, по его словам, уже 316 человек заявили, что планируют подать иски с целью компенсации. Адвокат добавил, что число людей может меняться.
Другая представительница родственников, адвокат Арлета Схейнс, в своем выступлении заявила, что участие родственников в суде - это "о справедливости, это о преступлении и наказании".
В комментарии агентству Интерфакс-Украина Схейнс сообщила, что представляет в суде 450 родственников погибших.
"Они хотят справедливости. Для них - это самое важное, а компенсация - это просто один из инструментов справедливости. Они хотят знать правду - что на самом деле произошло в тот день", - сказала она.
Кроме этого, по ее словам, адвокаты планируют сотрудничать с украинской адвокатской фирмой, чтобы ознакомиться с законодательством страны в части о выплате компенсации, поскольку преступление было совершено на территории Украины.
Напомним, 31 августа, суд Нидерландов возобновил слушание по делу MH17. Они продлятся до 4 сентября.
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