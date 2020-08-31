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Espreso.tvОбществоCША обвиняют Андрея Деркача в связях с российским шпионским ведомством, - мировая пресса

CША обвиняют Андрея Деркача в связях с российским шпионским ведомством, - мировая пресса


фото: interfax.ua
Разведка США утверждает, что Деркач действовал в интересах российского правительства, чтобы нанести вред кандидату в президенты Джо Байдену - Politico

Американская версия издания Politico помещает статью "Лоббисты избавляются от украинского законодателя, связанного с Россией", пишет "Радио Свобода".

В подзаголовке добавляется, что разведывательные круги Соединенных Штатов обвинили украинского парламентария Андрея Деркача в связях с российским шпионским ведомством. Журнал пишет, что украинский политик Деркач, который, как отмечает американский источник, был обвинен в помощи Кремлю вмешаться в выборы 2020 года в США, без лишней огласки "разошелся" со своей лоббистской командой в Вашингтоне.

Один из бывших лоббистов Деркача сейчас активно сотрудничает с американскими правоохранительными органами. Издание напоминает, что в апреле этого года депутат украинского парламента Андрей Деркач продолжал использовал бывшего украинского парламентария Андрея Артеменко и еще одного человека по имени Набиль Бадер как своих представителей в Вашингтоне. Деркач также помог адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в расследовании, как указывает журнал, неподтвержденных обвинений против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Politico продолжает, сообщая, что спустя четыре месяца после того, как Деркач нанял услуги своих лоббистов, офис директора Национального бюро разведки США обнародовал заявление, в котором действия украинского парламентария определялись, как бывшие частью усилий российского правительства с целью нанести вред кандидатуре Байдена на президентских выборах в США. Между тем Андрей Артеменко подтвердил изданию, что уже не оказывает лоббистских услуг для Деркача.

"Мы прекратили отношения с господином Деркачем 31 июля 2020 года согласно условиям нашего соглашения", - отметил Артеменко. Он также добавил, что полностью сотрудничает с правоохранительными органами США и не делать никаких дальнейших заявлений на эту тему.

Американское издание отмечает наконец, что Андрей Деркач, в свою очередь, не дал никакого ответа на просьбу журнала о комментарии по этому поводу.

"Лоббисты избавляются от украинского законодателя, связанного с Россией".

 

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