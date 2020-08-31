Бюджет, госсимволы и "народовластие": "Слуга народа" обнародовала свои планы на сессию Рады
31 августа, 2020, 14:20
Партия "Слуга народа" во время работы 4 сессии Верховной Рады планирует завершить реформу децентрализации, рассмотреть законопроекты по диджитализации и референдуму
Об этом сообщила пресс-служба партии.
"Слуга народа" обнародовала список инициатив, которые они планируют рассмотреть.
- Государственный бюджет Украины на 2021 год;
- принятие законопроектов о государственных символах;
- законодательство о народовластии, в частности, во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме;
- завершение реформы децентрализации (принятие законов об укрупнении районов);
- законодательство об индустриальных парках, локализация производства;
- диджитализация и развитие IT-сферы - законодательство о создании "Дия Сity", виртуальной экономической зоны, которая "поможет привлечь больше IT-бизнеса в Украину".
- вопросы экономической безопасности и обороны государства;
- продолжение реформы парламента.
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