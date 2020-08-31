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Espreso.tvОбществоАвторов экспертизы по поводу походки подозреваемых по делу Шеремета привлекли к ответственности, - Левус

Авторов экспертизы по поводу походки подозреваемых по делу Шеремета привлекли к ответственности, - Левус

31 августа Центральная экспертно-квалификационная комиссия при Минюсте постановила привлечь к ответственности экспертов Ирхина и Семенца, - авторов экспертиз, якобы доказывающих причастность Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко к организации убийства журналиста

Об этом сообщил экс-нардеп VIII созыва, член Движения сопротивления капитуляции, Андрей Левус в Facebook.

"Еще одна победа в деле Рифа, Юле, и Яны. Дисциплинарная комиссия Минюста решила привлечь "экспертов" к дисциплинарной ответственности", - отметил Левус.

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По словам Левуса, соответствующим решением комиссии нивелируется основное доказательство причастности подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь к делу Шеремета.

Как отметила нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова, которая присутствовала на заседании комиссии, комиссия постановила, что выводы экспертов не основываются на методологиях, которые есть в реестре, а является их личным мнением.

  • Напомним, 31 августа нардепа от фракции "ЕС" Марию Ионову не пропустили на заседание Центральной экспертно-квалификационной комиссии, где происходит рассмотрение жалоб на экспертов по вопросам сравнения видео по "психологии походки"

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