Американские истребители перехватили 6 военных самолетов РФ у Аляски
31 августа, 2020, 08:52
Истребители США F-22 перехватили у берегов Аляски шесть российских самолетов Ту-142
Об этом сообщает пресс-центр Командования аэрокосмической обороны Северной Америки, передает 24 канал.
Российские самолеты были разделены на две группы - по три Ту-142. Они 5 часов находились в зоне американских сил противовоздушной обороны, были на расстоянии 80 км от берегов Аляски, но не входили в пространство США и Канады.
"Наши конкуренты продолжают расширять свое военное присутствие и исследовать нашу оборону", - отметил генерал Глен Ван Херк, командующий обороны.
По его словам, в этом году провели более десятка подобных перехватов - это больше, чем в последние годы.
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