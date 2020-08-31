Американские истребители перехватили 6 военных самолетов РФ у Аляски

31 августа, 2020, 08:52

Истребители США F-22 перехватили у берегов Аляски шесть российских самолетов Ту-142

Об этом сообщает пресс-центр Командования аэрокосмической обороны Северной Америки, передает 24 канал.

Российские самолеты были разделены на две группы - по три Ту-142. Они 5 часов находились в зоне американских сил противовоздушной обороны, были на расстоянии 80 км от берегов Аляски, но не входили в пространство США и Канады.

"Наши конкуренты продолжают расширять свое военное присутствие и исследовать нашу оборону", - отметил генерал Глен Ван Херк, командующий обороны.

По его словам, в этом году провели более десятка подобных перехватов - это больше, чем в последние годы.