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Espreso.tvОбществоАмериканские истребители перехватили 6 военных самолетов РФ у Аляски

Американские истребители перехватили 6 военных самолетов РФ у Аляски


фото: Wikipedia
Истребители США F-22 перехватили у берегов Аляски шесть российских самолетов Ту-142

Об этом сообщает пресс-центр Командования аэрокосмической обороны Северной Америки, передает 24 канал.

Российские самолеты были разделены на две группы - по три Ту-142. Они 5 часов находились в зоне американских сил противовоздушной обороны, были на расстоянии 80 км от берегов Аляски, но не входили в пространство США и Канады.

"Наши конкуренты продолжают расширять свое военное присутствие и исследовать нашу оборону", - отметил генерал Глен Ван Херк, командующий обороны.

По его словам, в этом году провели более десятка подобных перехватов - это больше, чем в последние годы.

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