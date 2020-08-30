Великобритания предлагает Украине строить ударные катера, но руководство страны еще не определилось, - СМИ

30 августа, 2020, 21:06

Во время посещения Киева на прошлой неделе министр обороны Великобритании Роберт Бен Лоббан Уоллес привез высшему военно-политическому руководству Украины конкретный проект, направленный на возрождение военно-морского потенциала нашей страны

Речь идет о возможности развертывания британцами производства своих современных быстроходных ракетных катеров на одном из украинских судостроительных заводов, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на статью в одесской интернетгазети Думская.net.

Издание приводит общие характеристики этих единиц (детали военные держат в тайне) - "длина 50 метров, водоизмещение 400 тонн, скорость 45 узлов", основное вооружение состоит из восьми противокорабельных ракет ".

"По сути, это небольшой корвет. Вопрос финансирования тоже вроде как решен - британская сторона готова предоставить Украине долгосрочный кредит", - отмечается в материале.

По данным издания, далеко не все из военно-морского начальства и представителей оборонной промышленности настроены принять предложение Лондона. В частности, в николаевском исследовательско-проектном центре кораблестроения вспомнили о проекте катера "Гроза" тридцатилетней давности, который якобы можно модернизировать по современным стандартам.

"Руководству страны его преподносят как панацею при защите нашего побережья с моря. При этом ракетного вооружения для " Грозы" пока нет: предполагаемый "Нептун" морского базирования еще не создан. Но даже без него цена одного (украинского, - ред.) катера кажется фантастической - около $110 млн. Это примерно половина корвета типа "Владимир Великий". Излишне говорить, что британские катера с полным пакетом вооружения стоят гораздо дешевле", - пишет Думская.net.

Собеседники сайта утверждают, что на командующего ВМСУ сейчас "давят звери с целью заставить отказаться от британского предложения и согласовать начало производства этой самой "Грозы".

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