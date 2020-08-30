Великобритания предлагает Украине строить ударные катера, но руководство страны еще не определилось, - СМИ
Речь идет о возможности развертывания британцами производства своих современных быстроходных ракетных катеров на одном из украинских судостроительных заводов, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на статью в одесской интернетгазети Думская.net.
Издание приводит общие характеристики этих единиц (детали военные держат в тайне) - "длина 50 метров, водоизмещение 400 тонн, скорость 45 узлов", основное вооружение состоит из восьми противокорабельных ракет ".
"По сути, это небольшой корвет. Вопрос финансирования тоже вроде как решен - британская сторона готова предоставить Украине долгосрочный кредит", - отмечается в материале.
По данным издания, далеко не все из военно-морского начальства и представителей оборонной промышленности настроены принять предложение Лондона. В частности, в николаевском исследовательско-проектном центре кораблестроения вспомнили о проекте катера "Гроза" тридцатилетней давности, который якобы можно модернизировать по современным стандартам.
"Руководству страны его преподносят как панацею при защите нашего побережья с моря. При этом ракетного вооружения для " Грозы" пока нет: предполагаемый "Нептун" морского базирования еще не создан. Но даже без него цена одного (украинского, - ред.) катера кажется фантастической - около $110 млн. Это примерно половина корвета типа "Владимир Великий". Излишне говорить, что британские катера с полным пакетом вооружения стоят гораздо дешевле", - пишет Думская.net.
Собеседники сайта утверждают, что на командующего ВМСУ сейчас "давят звери с целью заставить отказаться от британского предложения и согласовать начало производства этой самой "Грозы".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
20 августа, 2020 Виталий Портников: С Россией нельзя договориться
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-